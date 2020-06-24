BIST 114.786
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 391,73
HABER /  EKONOMİ
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken mesaj: TL’ye güvenen herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından verdiği mesajda, “TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.” dedi.

Abone ol

Bakan Albayrak, “Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Kılınç: Galatasaray'a söz verdim oraya gideceğim
Baroların yürüyüş krizinin aşılmasında Önder Sav etkisi Soylu'yu arayıp öneri sunmuş
5 milyon öğrenciye dağıtılacak! Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim belli oldu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu fena yakalandı! Tayyipçi mi oldu?
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak açıklamalar: Linç kampanyası yürütüyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Çapak kimdir aslen nereli Prof. Dr. İbrahim Çapak hayatı
Ailesi, klimayı açmak amacıyla solunum cihazını fişten çekti hasta öldü!
Semih Aktekin kimdir aslen nereli Prof. Dr. Semih Aktekin biyografisi
CHP'li vekil Ali Öztunç FETÖ kanallarını desteklemiş
Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral vakası! Portekizliler Cenk Alptekin'e kancayı taktı
Prof. Dr. Turgut Özkan kimdir aslen nereli Doğuş Üniversitesi Rektörü hayatı
Yorumlar