Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken mesaj: TL’ye güvenen herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından verdiği mesajda, “TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.” dedi.

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Bakan Albayrak, “Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.” dedi.