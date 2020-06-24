Emre Kılınç: Galatasaray'a söz verdim oraya gideceğim

Galatasaray'a gideceği konuşulurken Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ı da sarı-lacivertlilere çağırdı. Emre Kılınç bu çağrıya, "Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Galatasaray'a gideceğim" şeklinde yanıt verdi.

Abone ol

Ocak ayında Galatasaray'ın 4 yıllığına toplam 32 milyon TL'lik teklifine olumlu yanıt veren ancak daha sonra Fenerbahçe'nin 58 milyon TL'lik teklifi sonrasında rotasını sarı lacivertlilere çeviren Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç'ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı.

''Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim''

Mert Hakan'ın Emre'ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler" dediği öğrenildi.

''Galatasaray'a söz verdim''

Boluspor'da oynadığı 2013 yılında Galatasaray'ın kapısından son anda dönen Emre Kılınç, Mert Hakan'ın bu sözlerine çok kısa ve net bir yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılınç "Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray'da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek kapıyı kapattı.