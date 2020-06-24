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Fuat Erdal kimdir nereli Anadolu Üniversitesi rektörü biyagrafisi

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre Anadolu Üniversitesi rektörü Fuat Erdal oldu. Bu kararın ardından Fuat Erdal kimdir, aslen nereli soruları merak edildi. Fuat Erdal iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. İşte Fuat Erdal biyografisi...

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 6 üniversiteye rektör atandı. Buna göre Anadolu Üniversitesi'ne atanan isimlerden biri de Fuat Erdal oldu.  Peki, Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal kimdir nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Fuat Erdal, Cumhurbaşkanlığı atamasının ardından araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü olarak görev alacak olan Prof. Dr. Fuat Erdal, biyografisi ile internet üzerinden araştırılıyor. 

FUAT ERDAL KİMDİR: İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bildiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

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