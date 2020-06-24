Kırıkkale'de 33 kişinin yaşadığı iki ev karantinaya alındı

KIRIKKALE'de koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edilen iki farklı mahallede toplam 33 kişinin yaşadığı 2 ev, önlem olarak karantinaya alındı.

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Kırıkkale kent merkezindeki Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerde koronavirüs belirtisi üzerine test yapıldı.

11 kişi pozitif çıktı

Yapılan testte Covid-19 pozitif çıkan 11 kişiye hastanede tedavi uygulanırken İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla toplamda 33 kişinin yaşadığı farklı adresteki iki ev tedbir amaçlı karantinaya alındı.

İkinci bir emre kadar evler karantinada tutulacak

Polis ekiplerince, güvenlik şeridi ve barikatlar çekilerek evler kontrol altına alındı. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacağı bildirildi. Evlerde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubu tarafından karşılanacak. İkinci bir emre kadar da evlerin karantinada kalacağı belirtildi.