BIST 114.869
DOLAR 6,86
EURO 7,75
ALTIN 390,11
HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Fransa'da köleliği yasalaştıran siyasetçinin heykeline saldırı

Anadolu Ajansı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Meclisin önünde bulunan, Afrika'da köleliği yasalaştıran ve kölelerin haklarını kısıtlayan, Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan Jean-Baptiste Colbert'in heykeline saldırı düzenlendi. 

Abone ol

Fransız basınında yer alan haberlerde, meclisin önündeki Colbert'in heykeline "devlet negrofobisi" yazısının yazıldığı belirtildi. 

Bu yazıyı yazan kişinin gözaltına alındığı ve polise "Colbert siyahların öldürülmesini ve tecavüz edilmesini savunuyordu. Yasak olan ırkçılıktır." dediği kaydedildi.

Paris'te 13 Haziran'da düzenlenen gösteride eylemciler, Colbert'in heykelini hedef göstermişti. Ancak heykele herhangi bir saldırı gerçekleşmemişti.

Fransa'nın eski Başbakanı Jean-Marc Ayrault da Ulusal Meclis'te ve Ekonomi Bakanlığında Colbert adı verilen bir salonun ve bir binanın isminin değiştirilmesini önermişti. Ancak Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bakanlıktaki Colbert isimli binanın adının değiştirilmesine yönelik öneriyi kabul etmediğini belirtmişti.

Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan Colbert, 1685'te Fransa'nın Afrika'da sömürdüğü ülkelerde köleliği yasalaştıran ve siyah kölelerin haklarını kısıtlayan ve "Code Noir" (Kara Kod) olarak bilinen yasaları çıkarmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak açıklamalar: Linç kampanyası yürütüyorlar
Dolar dar banta sıkıştı! Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kitlendi
Erdoğan Macron'u nasıl ağlattı? İşte Türkiye'nin Libya'daki gücü
Hakkari'den acı haber geldi! İran tarafından açılan ateşle bir asker şehit oldu
Diyarbakır'da 300 milyon TL’lik vurgun yapan kuyumcu ortadan kayboldu
Koronavirüste hedef kitle kuralları ihlal eden gençler
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu: TBMM kara lekeyi sildi
Mehmet Özhaseki'den AK Partili belediyelerin çalışmalarına ilişkin açıklama
İstanbul'da lüks motosiklet hırsızı yakalandı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İstanbul Müftülüğü iş birliği yapacak
Mehmet Cahit Güran biyaorafisi aslen nereli Mehmet Cahit Güran kimdir?
Mehmet Cahit Güran kimdir nereli Hacettepe Rektörü oldu
Yorumlar