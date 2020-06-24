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Süleyman Soylu: TBMM kara lekeyi sildi

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

''TBMM tarihindeki kara lekeyi sildi''
Twitter hesabından "Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi. Alınan Yassıada kararları dün için mühim olmakla birlikte asıl geleceğimize doğru tarih bırakmaktır. Yaşasın milli irade, yaşasın demokrasi."

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