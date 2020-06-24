İstanbul'da lüks motosiklet hırsızı yakalandı
İSTANBUL Kadıköy ve Ümraniye'den 3 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan F. (21), çıkarıldığı mahkemece cezaevinin yolunu tuttu.Abone ol
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran'da Kadıköy ve Ümraniye'den 3 ayrı motosiklet çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Motosikletler Ataşehir'de bulundu
Ekipler yaptığı teknik takibin ardından çalınan motosikletlerden birinin izini sürdü. Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Bahçeler Sokak'taki bir binanın otoparkına bırakıldığı belirlenen 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Otoparkta hırsızlık olaylarının şüphelisi Serkan F. (21) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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