BIST 114.899
DOLAR 6,86
EURO 7,75
ALTIN 390,13
HABER /  EKONOMİ
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelerden çıkarabilirler

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısı yaptı.

Abone ol

MSCI, hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye’nin bir alt endekse alınabileceğini belirtti.

"Türkiye bir alt endekse düşürülebilir"

MSCI, dün gece yaptığı açıklamada hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye'nin bir alt endekse düşürülebileceğini kaydetti.

Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bir bölümü MSCI endekslerine bakarak portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor.

Solo/tekil piyasalar statüsü

MSCI ayrıca Türkiye hisse senedi piyasasına yatırımcı erişiminin daha da kötüleşmesi durumunda, Türkiye endeksinin gelişme ihtimali olan veya solo/tekil piyasalar statüsünde yeniden sınıflandırılabileceğini belirtti.

"Yasaklar aktif yatırım görüşlerini ifade etmeyi kısıtlıyor"

MSCI'dan yapılan açıklamada "17 Haziran 2020'de yayımlanan MSCI 2020 Piyasa Erişimi İncelemesi'nde vurgulandığı üzere, Türk hisse senedi piyasasına yatırımcı erişimi, Ekim 2019 ve Şubat 2020'de açığa satış ve hisse senedi borç/ödünç verme yasaklarının getirilmesinden olumsuz etkilendi" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade etme ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kısa çalışma devam edecek! 2 önemli düzenleme Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar dar banta sıkıştı! Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kitlendi
Erdoğan Macron'u nasıl ağlattı? İşte Türkiye'nin Libya'daki gücü
Hakkari'den acı haber geldi! İran tarafından açılan ateşle bir asker şehit oldu
Diyarbakır'da 300 milyon TL’lik vurgun yapan kuyumcu ortadan kayboldu
Koronavirüste hedef kitle kuralları ihlal eden gençler
Ekrem İmamoğlu 'tedbir aldınız mı?' diye soran CNN Türk muhabirine böyle yanıt verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de komünist başkanla teması olan 4 başkan evlerinde karantinaya alındı
Kemal Deniz Bozkurt kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Sivas'ta 75 yaşındaki sürücü bir kişiyi ölüme götürdü
ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray önündeki göstericilere 'şımarık' yakıştırması
Bakanlar harekete geçti! İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Tekirdağ 2020 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar