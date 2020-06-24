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Davaro filminin hortum sahnesi Esenyurt’ta gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta sel sularının bastığı bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini çıkararak yardım istediğini gören bir kişi, Davaro filminden esinlenerek yardım isteyen kişiye hortum uzatarak nefes alıp hayatta kalmasını sağladı.

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Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi’nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı.

Öte yandan su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Mahsur kalan vatandaş, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

"Aklıma fikir Kemal Sunal ve Şener Şen’in filminden geldi"

Yaşanılanların ardından yardım isteyen Murat Coşkun’u hortum yardımı ile hayatta tutan Abdullah Karçik İhlas Haber Ajansı (İHA)’na yaşanılan dehşet anlarını anlattı. Derenin taşması ile sel sularının sokağa geldiğini belirten Karçik, “Ben de bunun üzerine sokak üzerine geldim. Murat arkadaşımız içeriden eşyalarını kurtarmak için evine girdi. Sel suları direkt buraya geldi. Arkadaşımız kapıyı açamadı. Kapıdan dışarı çıkamayınca baktık ki pencereden yardım istiyor. Aklıma fikir Kemal Sunal ve Şener Şen’in filminden geldi. Oradaki hortum sahnesi üzerine harekete geçtim. Hortumu ağzına soktuk. Oradan nefes aldı. Biz daha sonra demiri kırdık. Dışarıdan çıkınca hastaneye götürdük” dedi.

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