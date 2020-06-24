Kıdem tazminatında uzlaşı formülünü 'bilim kurulu' önerecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği ancak sosyal tarafların karşı çıktığı kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede, uzlaşı formülü için 'bilim kurulu' oluşturulacak.

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Son 10 yıldır gündeme her geldiğinde özellikle işçi sendikalarının tepkisine sebep olan kıdem tazminatı fonu için, ekonomi yönetimi yeni bir model arayışına girdi.

'Bilim Kurulu' oluşturulacak

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, koronavirüs döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından akademisyenlerden oluşan ve yönetime tavsiye niteliğinde kararlar alan Bilim Kurulu'nun benzeri kıdem tazminatı için kuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sosyal tarafları bir araya getirdiği toplantıda, Kıdem Tazminatı Fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili akademisyenlerden meydana gelen bir bilim kurulu oluşturulması öngörüldü.

Ortak metin oluşturulacak

Buna göre, işçi sendikaları, işveren sendikaları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önereceği akademisyen ve hukukçulardan oluşan bilim kurulu, kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili gündeme gelen senaryolar üzerinde çalışarak ortak bir metin oluşturmaya çalışacak.

Bu metin, üzerinde son çalışmalar yapıldıktan sonra TBMM gündemine sunulacak. Kaynaklar, kıdem tazminatı fonunu da içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin de benzer bir yöntemle tarafl arın uzlaşısıyla gündeme getirilmesinin öngörüldüğünü aktardılar.