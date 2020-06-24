Sinema ve tiyatroların 'normalleşme' kuralları açıklandı Kültür Bakanlığı genelgesi
Tiyatro ve sinemaseverlerin hasreti bitiyor. Uzun süredir kapalı olan sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz'da faaliyete yeniden başlayacak. Peki kapalı alanda ve çok sayıda insanın bir arada yaptığı aktivite olması nedeniyle korona risk faktörünün yüksek olduğu salonlarda kurallar ne olacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanat tesislerinde alınması gereken önlemlere ilişkin genelge yayınladı. İşte tüm kurallar...
Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgının en hızlı yayıldığı dönemde, sinema ve tiyatro salonları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Kademeli olarak işleyen normalleşme adımlarında, kafe, restoran ve lokantalar sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında açıldı. Sinema ve tiyatroları ise 1 Temmuz'dan itibaren açılacağını bildirildi. Peki sinema ve tiyatroların 'normalleşme' kuralları ne olacak? Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kültür ve sanat tesislerinde alınması gereken önlemler belirlendi.
Sinema ve Tiyatro salonları yeniden açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:
Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan genelge
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 81 ilin kültür ve turizm müdürlüğüne, Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğine "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" konulu genelge gönderildi. Genelgede alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:
‘Maske zorunlu’
Salonlar ile fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanları ile geri hizmet ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin ‘sosyal mesafe planı’ hazırlanacak ve plana uygun düzenlemeler yapılacak.
Ziyaretçi/seyirci/katılımcılara, girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, işletmeye alınmayarak bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacak.