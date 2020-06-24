Sinema ve tiyatroların 'normalleşme' kuralları açıklandı Kültür Bakanlığı genelgesi

Sinema ve Tiyatro salonları yeniden açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.