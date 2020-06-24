Fenerbahçe Diego Perotti’in peşinde

Fenerbahçe, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 31 yaşındaki Diego Perotti’in menajeriyle temas kurdu. İtalyan devi Roma’ya 4 milyon Euro teklif edilecek.

Abone ol

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun çaba sarfeden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Roma'nın sağ ayaklı sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferi için harekete geçti. Arjantinli oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirildi.

Sırada Roma kulübü var

Sabah'ın haberine göre; ilk görüşmenin olumlu geçtiği, Sarı- Lacivertli kurmayların Roma kulübü ile temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Perotti'nin Roma ile 2021 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyor.

4 milyon euro

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Perotti için Sarı-Lacivertli yönetimin Roma'ya 4 milyon Euro bonservis ücreti teklif etmeyi planladığı belirtiliyor.

5 kez milli oldu

31 yaşında ve 1.79 boyunda olan Arjantinli yıldız, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Perotti 5 kez Arjantin Milli Takım formasını da giydi. 2016 yılında Genoa'dan Roma'ya transfer olan Perotti için, Roma kulübü o dönem 9 milyon Euro bonservis ödemişti.