BIST 114.666
DOLAR 6,86
EURO 7,75
ALTIN 390,97
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Fenerbahçe Diego Perotti’in peşinde

Fenerbahçe, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 31 yaşındaki Diego Perotti’in menajeriyle temas kurdu. İtalyan devi Roma’ya 4 milyon Euro teklif edilecek.

Abone ol

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun çaba sarfeden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Roma'nın sağ ayaklı sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferi için harekete geçti. Arjantinli oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirildi.

Sırada Roma kulübü var
Sabah'ın haberine göre; ilk görüşmenin olumlu geçtiği, Sarı- Lacivertli kurmayların Roma kulübü ile temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Perotti'nin Roma ile 2021 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyor.

4 milyon euro
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Perotti için Sarı-Lacivertli yönetimin Roma'ya 4 milyon Euro bonservis ücreti teklif etmeyi planladığı belirtiliyor.

5 kez milli oldu
31 yaşında ve 1.79 boyunda olan Arjantinli yıldız, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Perotti 5 kez Arjantin Milli Takım formasını da giydi. 2016 yılında Genoa'dan Roma'ya transfer olan Perotti için, Roma kulübü o dönem 9 milyon Euro bonservis ödemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu fena yakalandı! Tayyipçi mi oldu?
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak açıklamalar: Linç kampanyası yürütüyorlar
Cizre'de koronavirüs vakaları patladı! Hastanelerde yer kalmadı
Dolar dar banta sıkıştı! Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kitlendi
Erdoğan Macron'u nasıl ağlattı? İşte Türkiye'nin Libya'daki gücü
Hakkari'den acı haber geldi! İran tarafından açılan ateşle bir asker şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Silahlı Kuvvetlerine yerli füzeli Kaplan teslimatı başladı
AK Parti ile CHP arasında kritik görüşme! Baro kanun taslağı...
e-okul karne notları sorgulama 2020 VBS girişi yapma ekranı-2020
Tuncay Şanlı: Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye...
Emre Kılınç: Galatasaray'a söz v e rdim oraya gideceğim
Engelli maaşı alana kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Yorumlar