Metin Aksoy kimdir aslen nereli Selçuk Üniversitesi'ne atandı

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy atandı. Bu haberin ardından Prof. Dr. Metin Aksoy kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Aslen Yozgatlı olan Metin Aksoy 40 yaşında. İşte Metin Aksoy biyagrafisi...

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 6 üniversiteye rektör atandı. Buna göre Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy atandı. Bu kararın ardından Metin Aksoy kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Metin Aksoy aslen Yozgatlı ve 40 yaşında. 2013 yılında Doç.Dr. ünvanını alan Prof. Dr. Metin Aksoy'un hayatı ve biyografisi...

Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Karakaşoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Tepe, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seydi Doğan, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin Engin, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Gür ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.

Metin Aksoy kimdir, nerelidir?

1980 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen Metin Aksoy, ilkokul eğitimini Kadışehri ilçesi Vasfıbey mahallesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile Dinçerler Lisesi’nde tamamladı.

1999’da Avusturya Viyana Üniversitesi’nde başladığı Siyaset Bilimi Bölümü’nü 2003’te tamamladı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda ”Irak’ın Stratejik ve Bölgesel Önemi” konulu çalışması ile yüksek lisans (2004), ”1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri” konulu çalışması ile de doktora eğitimini (2005) bitirdi. 2005’te aynı üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdı. Lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında Avusturya hükümetinden başarı bursu aldı.

Öğrencilik yıllarında göçmen vatandaşların taraf olduğu davalarda, okullarda, çeşitli devlet dairelerinde gönüllü olarak tercümanlık yapan Aksoy, 28 Şubat sürecinde mağdur edilen başörtülü gençlerin Viyana Üniversitelerine kayıt yaptırmalarına ve uyum sağlamalarına destek verdi.

2006-2007 yılları arasında Londra Stantoon Scholl of Economics’te İngilizce eğitimi alan Aksoy, kısa bir dönem özel sektörde ihracat müdürlüğü yaptı.

2007 yılında halen görev yapmakta olduğu Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yrd.Doç.Dr. olarak görevine başladı. 2013’te Doç.Dr. ünvanını aldı.

2011’de YÖK bursu ile üç ay yurtdışında araştırmalarda bulundu. 2007-2013 arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Erasmus, Farabi Koordinatör yardımcılığı, 2013-2015 arasında bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. Bünyesinde çalıştığı Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri, Almanya’nın Dış Politikası, Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güncel Gelişmeler lisans derslerini veren Aksoy, çalıştığı alanlarla ilintili olarak Küreselleşme ve Yeni Jeopolitik, Ortadoğu’da Güncel Sorunlar, Küresel Güçler ve Dünya Düzeni temalı lisansüstü derslerini de yürüttü.

Birçok panel ve konferans düzenleyen Aksoy, Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu projesi kapsamında ‘Uluslararası Konya Sempozyumu, Medeniyet, Şehir ve Üniversite’ konulu sempozyum ile ‘Gençlik Politikaları ve Hizmetleri’ konulu gençlik çalıştaylarını organize etti. Mesleği dolayısıyla ulusal ve uluslararası gündemi yakından takip eden Aksoy, yazdığı köşe yazıları ve verdiği mülakatlarla yerel ve ulusal medyada fikirlerini kamuoyu ile paylaşmaktı. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.