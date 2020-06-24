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Denizli'de 26 yaşındaki genç adam toprak oldu

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü Kudret Dinek, (26) hayatını kaybetti.

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Kaza, Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi’nde meydana geldi.

Önce refüje çıktı daha sonra...

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ilçeden kent merkezine gelen Kudret Dinek (26) idaresindeki 20 ADT 815 plakalı otomobil, henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce orta refüje çıktı ardından takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Dinek, otopsi yapılmak üzere Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

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