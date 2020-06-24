İbrahim Çapak kimdir aslen nereli Prof. Dr. İbrahim Çapak hayatı

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak getirildi. Bu haberin ardından İbrahim Çapak kimdir, aslen nereli sorular merak edildi. Aslen Bingöllü olan İbrahim Çapak 41 yaşında. İşte İbrahim Çapak biyografisi ve hayatı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, karar göre 6 üniversiteye rektör atandı. Buna göre Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak getirildi. Peki Bingil Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak kimdir, nerelidir? Prof. Dr. İbrahim Çapak hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Çapak hayatı biyografisi.

Prof. Dr. İbrahim Çapak kimdir?

1971 yılında Bingöl’de doğan İbrahim Çapak, eğitim hayatına da burada başladı. İlkokuldan sonra orta öğretimine de doğduğu ilde devam eden Çapak, Bingöl İmam Hatip Lisesinden 1989 yılında mezun oldu. Akabinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yüksek Öğrenimine başladı ve 1994 yılında bu fakülteyi bitirdi. Kısa bir öğretmenlik deneyiminden sonra 1997 yılında Sakarya Üniversitesinde akademik hayata başladı.

Öğretmenlikle birlikte, mezun olduğu üniversitede yürüttüğü yüksek lisansını da aynı yıl içerisinde tamamladı. Doktora için Ankara Üniversitesini tercih eden Çapak, 2003 yılında Gazali’nin Mantık Anlayışı isimli tezi ile doktor unvanını aldı. Akademik hayata başladığı Sakarya Üniversitesinde 2006 yılında doçent unvanını, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı. Bu fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı gibi değişik görevlerde bulundu.

2013 Ağustos ayında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı. Burada Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Üniversitesi adına değişik ülkelerde araştırmalar yürüttü. İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde İstanbul Üniversitesinin yanında değişik üniversitelerde de alanı ile ilgili dersler verdi. Daha sonra Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. Bu görevi ile birlikte kurucularından olduğu Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Müdürlüğü ve KKTC ÖSYM Koordinatörlüğü de yürüttü. Başta Kültür Bakanlığı Yazmalar Genel Müdürlüğü Yayın Kurulu Üyeliği olmak üzere birçok kurumda ve dergide yayın kurulu üyeliği ve editörlük yapmakta olan Çapak, evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.