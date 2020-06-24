Baroların yürüyüş krizi ile ilgili CHP'li Önder Sav Bakan Soylu'yu arayıp öneri sunmuş

Baroların yapısal sisteminde değişilik öngören yasa çalışması nedeniyle yürüyüş başlatan baro başkanlarının Ankara girişindeki barikat krizi dün çözülmüştü. Krizin aşılmasında Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin de etkili olduğu öne sürüldü.

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Çoklu baro sistemini öngören yasal düzenleme çalışmasına tepki olarak Ankara’ya yürüyen, ancak koronavirüs salgını riski nedeniyle başkente girişleri Valilik tarafından engellendi. Dün baroların yürüşüne Anıtkabir'e araçlarla geçme kaydı ile izin çıktı. Baro başkanları, 27 saatlik bir beklemenin ardından şehre girdi ve uzlaşı sağlanmış oldu.

Öte yandan krizin aşılmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayan eski CHP Genel Sekreteri ve Türkiye Barolar birliği eski başkanı Önder Sav’ın etkili olduğu iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Önder Sav şunları anlattı:

“Bu işin kanayacağını gördüm. Devreye girmem gerektiğini düşündüm. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu saat tam 10.49'da aradım. Çözüm önerim ise başkanların 150-200 metre yürümesinden sonra araçlarla Anıtkabir'e gitmesine izin verilmesi yönündeydi. Gelinen aşamada, iş kanamadan çözülmesi gerekirdi. Hesap sormak için değil, çözüm için aradım. Baro başkanları beni de davet etmişti. Gitmemin hoş olmayacağını, sanki rol kapmak gibi algılanacağını düşündüm. Telefon konuşmamız 5 dakika kadar sürdü. O konuşmamızda, Bakan Süleyman Soylu, sorunu çözeceğini söyledi. Kısa süre sonra da sorunun çözümü konusunda olumlu haber aldım.

Kaotik ortam

Sorunu çözmek zor olmadı. Bakanı aradığımda anlayış gördüm. Bundan mutluluk duydum. En azından diyalog yolunun açık olduğunu gördüm.

2010'dan bu yana aktif siyaset yapmayan bir kişinin siyasette yarattığı olumlu sonuçtu.

Bir kaotik ortam var. Adalet Bakanı ‘taslak yok' diyor. TBB Başkanı, hem doğruluyor, hem doğrulamıyor. Ama bir şeyler olduğu kesin. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Baroları bölmek, parçalamak, avukatları birbirine düşürmek, yargı, savunma ve iddianın dengesinin bozulması iyi bir şey değil.

Barolar tedirgin oldular. Baroların işi sadece ruhsat verme, staj yapmanın ötesinde baskı grubu olarak sözünü geçirebileceğini hissettirmeli. Siyasal iktidar baroların duyarlılığını dikkate almalı.”

Ankara’ya girişlerine izin verilmeyen 60’a yakın baro başkanı oturma eylemi başlatmıştı. Baro başkanları geceyi yağan yağmura rağmen dışarıda geçirerek, eylemlerine devam etti. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, gece boyunca yaşadıklarını, “Gece saatlerinde yağmur altında kaldık. Gelen battaniyelere izin verilmedi, getirdiğimiz yemeklere el konuldu. Sabaha kadar şantiyenin önünde, çamurda bekledik” diye anlattı.

Sabah saatlerinde ise bir grup CHP milletvekili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş abluka altında bulunan baro başkanlarını ziyaret ederek destek verdi.

Sabah uzlaşma sağlandıktan sonra baro başkanları, 150- 200 metrelik tek sıra halindeki sembolik yürüyüşten sonra Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretine basın alınmadı.