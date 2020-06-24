5 milyon öğrenciye dağıtılacak! Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu

Tatil kitaplarıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" diye konuştu.

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Öğrenciler koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde uzaktan eğitim görmüşlerdi. Uzun süredir okullarından uzakta kalan öğrencilere müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Öğrencilere tatil kitabı

Bakan Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Arkadaş' tatil kitabı için düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

5 milyon 230 bin civarındaki öğrenciye ulaştırılacak

Bakan Selçuk, ilkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitaplarıyla ilgili "22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" açıklaması yaptı.