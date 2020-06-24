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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde pazartesi ve salı günü yapılan denetimlerde maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi.

Talimatta salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Denetimlerin artırılması istendi
Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı
Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi. Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

Maske takma zorunluluğu bulunuyor
62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

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