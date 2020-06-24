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Selvi: Bir sabah kalktığımızda Bakan Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz

Deneyimli gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Türkiye'nin desteklediği Libya'daki gelişmelere değindi. Selvi, "Bir sabah kalktığımızda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz. Akar'ın Libya'yı ziyaret edeceği söyleniyor" görüşünü savundu.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanı Akar'a ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Türk heyetininin Libya çıkarmasını ele alan Selvi ' "Bir sabah kalktığımızda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz.' dedi

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle;

Bu arada Libya’da çok kritik bir aşamaya gelindi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kısa bir süre önce Libya’daydı. Türk heyetinin ziyareti dünyaya önemli bir mesaj oldu. O ziyaret sırasında gözler Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı aradı. Hulusi Akar’ın heyette olduğu ancak NATO toplantısı nedeniyle gidemediği ortaya çıktı. Ama yeni bir bilgi daha. 

Bir sabah kalktığımızda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz. Çünkü Hulusi Akar’ın da Libya’yı ziyaret edeceği söyleniyor.

Selvi'nin bugünkü yazısının tamamı için tıklayınız...

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