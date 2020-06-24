Antalya'da kavşaktan çıkan otomobiller çarpıştı

ANTALYA'nın serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobiller çapıştı. Kazanın şiddetiyle yaralanan araç sürücüleri, hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kaza, Belek turizm yolunda sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Serik istikametinde seyir halinde ilerleyen Murat Deniz'in kullandığı 07 ACV 037 plakalı otomobil, Hasan Gündüz'ün kullandığı 07 YIV 67 plakalı araç ile Acısu kavşağında çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Her iki aracın sürücülerinin yaralandığı kazada yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.