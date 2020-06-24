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Prof. Dr. Turgut Özkan kimdir aslen nereli Doğuş Üniversitesi Rektörü hayatı

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi. Bu haberin ardından Prof. Dr. Turgut Özkan kimdir, aslen nereli soruları merak edildi. İşte 51 yaşında olan Turgut Özkan'ın hayatı ve biyografisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi. Peki Doğuş Üniversitesi Rektörü Turgut Özkan kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Turgut Özkan hangi görevlerde bulundu? İşte Turgut Özkan hayatı biyografisi.

Prof. Dr. Turgut Özkan kimdir?
Prof. Dr. Turgut Özkan 31.01.1959 tarihinde doğmuştur. 24 Haziran 2020 tarihi itibari ile Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turgut Özkan atanmıştır.

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