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Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan kamyondaki 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu Mehdi Has (55) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Torun Mahallesi'nin Çatak mevkisinde meydana geldi.

M.K.’nın kullandığı 46 ES 264 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp bir evin bahçesine devrildi. Kazada, araçta bulunan 55 yaşındaki Mehdi Has olay yerinde hayatını kaybederken sürücü de yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Hayatını kaybeden Has’ın cenazesi ise morga konulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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