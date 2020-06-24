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Antalya'da bir anlık dalgınlık az daha canından ediyordu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da adres sormak için girdiği oto tamircisindeki kanala düşen 71 yaşındaki yaşlı adam, durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

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Olay bu sabah saatlerinde Alanya Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamircisinde meydana geldi.

Hastaneden iyi haber geldi, durumu iyi 

Adres sormak için iş yerine giren Mehmet Akbulut (71) bir anlık dalgınlık sonucu 1 metrelik tamir kanalına düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada tedaviye alınan Akbulut’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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