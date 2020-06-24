Hülya Avşar'dan olay peçe yorumu! Eleştirmişti şimdi bakın nasıl hak verdi

''Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi...''

İşte Hülya Avşar'ın açıklamaları