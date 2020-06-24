AK Parti ile CHP arasında kritik görüşme! Baro kanun taslağı...

AK Parti Grup Başkanvekillerinin bugün saat 14:00'te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edeceği öğrenildi... AK Parti'nin ziyaretinin amacı Barolar Birliği ile ilgili yasa değişikliği...

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AK Parti ile CHP arasında bugün çok kritik bir görüşme gerçekleyecek. AK Parti Grup Başkanvekillerinin bugün saat 14:00'te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edeceği öğrenildi... AK Parti'nin ziyaretinin amacı Barolar Birliği ile ilgili yasa değişikliği...

Baralor Birliği ile ilgili yasa değişikliğinin gündeme gelmesinin ardından Baro Başkanları Ankara'ya doğru yürüyüşe geçmiş ve tasarıyı protesto etmişti. Baro başkanlarının, tasarının Meclis'te görüşmeleri sırasında 'Duran Avukat' dahil birçok eyleme hazırlandığı bildiriliyor...