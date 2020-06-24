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Danıştay'dan İmamoğlu ve Yavaş'a şok! Yardım kampanyası yapamayacaklar

DANIŞTAY 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin yardım toplamasını durduran genelgesinin  yürütmesinin durdurulması için açılan davayı reddetti...

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Koronavirüs salgınının hemen ardından izinsiz olarak yardım kampanyaları başlatan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dahil CHP'li belediyelere Danıştay'dan kötü haber geldi. 

Danıştay 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin yardım toplamasını durduran genelgesinin  yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.  HaberTürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

Ne olmuştu?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ekonomik yönden etkilenen vatandaşlara yardım için başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere yardım kampanyası düzenledi. Belediyelerin yardım toplamasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor" sözleriyle eleştirdi. 

İçişleri Bakanlığı tartışmaların ardından bir genelge yayımlayarak belediyelerin yardım toplamasını durdurdu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. 

 

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