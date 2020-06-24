İstanbul'da hortumun vurduğu yerin haline bakın! Bu hale nasıl gelmiş
İSTANBUL belki de tarihinde ilk kez bir hortum felaketi yaşadı. Büyükçekmece'de hortumun ardından binalarda oluşan hasarlar şoke ederken, Esenyurt'ta araçlar betonlar altında kaldı.
Büyükçekmece’de dün görülen hortumun binalara verdiği hasar, olayın şiddetini özetledi. Hortum sonrası oluşan hasarlar drone ile havadan görüntülenirken Esenyurt'ta çöken istinat duvarı otomobilleri kullanılamaz hale getirdi. Detaylar şu şekilde:
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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarıların ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte oluşan hortum, Büyükçekmece’de bazı binalara zarar verdi.
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Malzemeler etrafa saçıldı
Ahmediye Mahallesinde bulunan binalar ve fabrikaların çatısında hortum nedeniyle hasar oluştu. Çatısının bir kısmının zarar gördüğü fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler ise etrafa saçıldı.
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Kısa süreli etkili olan hortumun ev ve iş yerlerine verdiği zarar ise havadan görüntülendi.
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