Mahkemeden Real Market işçilerine açılan dava red kararı

Tazminat hakları için yaklaşık üç yıldır mücadelelerini sürdüren Real Market işçilerinin 2017 yılında yaptıkları bir eylem nedeniyle yargılandıkları dava reddedildi.

Abone ol

İşçiler, 25 Kasım 2017’de İstanbul Güneşli’deki Metro mağazasında işgal eylemi gerçekleştirmişti. Ardından çevik kuvvet ekipleri mağazaya girerek sendika başkanı ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 35 kişiyi gözaltına almıştı.

İşçilere, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika yöneticileri hakkında maddi manevi tazminat talebiyle dava açılmıştı. Davanın son duruşması dün Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme davanın reddine karar verdi.