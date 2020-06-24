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Mahkemeden Real Market işçilerine açılan dava red kararı

Tazminat hakları için yaklaşık üç yıldır mücadelelerini sürdüren Real Market işçilerinin 2017 yılında yaptıkları bir eylem nedeniyle yargılandıkları dava reddedildi.

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İşçiler, 25 Kasım 2017’de İstanbul Güneşli’deki Metro mağazasında işgal eylemi gerçekleştirmişti. Ardından çevik kuvvet ekipleri mağazaya girerek sendika başkanı ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 35 kişiyi gözaltına almıştı.

İşçilere, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika yöneticileri hakkında maddi manevi tazminat talebiyle dava açılmıştı. Davanın son duruşması dün Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme davanın reddine karar verdi.

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