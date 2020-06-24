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Bursaspor'da İrfan Buz dönemi

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, İrfan Buz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, İrfan Buz'un göreve getirildiğini resmi olarak açıkladı. Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:;

"Kulübümüz Teknik Direktör İrfan Buz ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imzanın ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Mestan 'Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum' dedi.

Resmi sözleşmeye imza atan Teknik Direktörümüz İrfan Buz akşam saatlerinde takımımız ile birlikte ilk antrenmanına çıkacak ve antrenman öncesinde Bursaspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunacak."

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