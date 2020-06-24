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Giuliano Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Al-Nasr’dan 5 aydır maaş alamayan Giuliano, FIFA’ya başvurdu. Giuliano'nun menajeri D’Avila, serbest kalmaya hazırlanan Giuliano için müjdeyi verdi.

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Alex de Souza, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Van Persie, Nani, Diego Ribas, Roberto Soldado, Vincent Janssen gibi yıldızlar geldi. Ancak hiçbir yabancı, Giuliano kadar taraftarın kabinde taht kurmayı başaramadı. 2017-18 sezonunda Zenit’ten transfer edilen Sambacı, orta sahada görev yapmasına rağmen, Alex’i anımsatan bir performansla ligde 14 gol atarak takımını son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde tuttu.

FIFA'ya şikayet etti
Ali Koç başkan olduktan sonra Giuliano’yu 10.5 milyon Euro’ya Al-Nassr’a sattı. Kulüp hatrı sayılır bir gelir elde etti ama bu ayrılık taraftarı fazlasıyla üzdü. Ancak dün yıldız futbolcuyla ilgili müjdeli bir haber geldi. Giuliano, 5 aydır maaşını alamadığı için kulübünü FIFA’ya şikayet etti.

Türkiye’ye dönebilir
30 yaşındaki futbolcu 15 gün içerisinde serbest kalabilir. Menaceri William D’Avila da Sarı- Lacivertliler’i fazlasıyla heyecanlandıran bir açıklama yaptı: “Giuliano, Suudi Arabistan’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Türkiye’ye dönebilir!” Sambacı, yeniden Fenerbahçe’ye imza atarak büyük hayal kırıklığı yaratan Max Kruse’nin yerini doldurmaya hazırlanıyor.

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