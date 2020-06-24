BIST 115.288
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 390,78
HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Tarihi cami minaresinden ezan sonrası ‘tedbiri elden bırakmayalım’ anonsu

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi’nde bulunan Yivli Minare Cami’nde de öğle ezanından hemen sonra cami imamı tarafından, ‘tedbiri elden bırakmayalım’ anonsu yapılarak, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarıldı.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, Türkiye genelinde olduğu gibi, Antalya’da da ilk namazlar kılındı. Dünyaca ünlü Kaleiçi’nde bulunan tarihi Yivli Minare Cami’nde uzun bir aradan sonra ilk kez öğle namazı cemaatle birlikte kılındı.

Vatandaşa, ‘tedbiri elden bırakmayın’ anonsu

Ezan okunduktan sonra ise cami imamı tarafından, ‘tedbiri elden bırakmayalım’ anonsu yapılarak, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarıldı. Anonsta, “Yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallarına hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Cami kapısına, ’Maskesiz ve seccadesiz girmek yasaktır’ uyarısının olduğu yazı asıldı. Camide yoğunluk oluşmadığı gözlenirken, namaz kılmak için gelen vatandaşların seccadelerini yanlarında getirdiği görüldü. Maskelerini namaz boyunca yüzlerinden çıkarmayan cemaat, sosyal mesafeli bir şekilde saf tuttu. Aynı zamanda caminin girişine dezenfektan koyulduğu ve cemaatin giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.

“Teravih namazımızı camide kılamadık”

Tek kullanımlık seccadesini alarak camiye namaza gelen esnaf Hasan Çelik, “Camiye girerken ve çıkarken ellerimizi, yüzlerimi yıkıyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle bu sıkıntılar da geçecek. Pandemiden dolayı teravih namazımızı camide kılamadık, Kadir Gecesi’ni camide kutlayamadık bundan dolayı çok üzüldük. Bayramımızı evimizde geçirdik. Allah beterinden saklasın. Bizde önlemlerimizi almaya devam ediyoruz” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YKS sınavına girecekler dikkat! ÖSYM Başkanı'ndan dikkat çeken iki uyarı
Hakim karşısına çıkan Kadir Şeker o geceyi anlattı! Ağlamasına dayanamadım
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Nereler açık olacak?
Düğün yapacaklar dikkat! Yasaklar neler? İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı
Danıştay'dan İmamoğlu ve Yavaş'a şok! Yardım kampanyası yapamayacaklar
Altındaki yükseliş ne zamana kadar devam edecek? Uzman isimlerden çarpıcı analizler
ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor'da İrfan Buz dönemi
AÖF sınav giriş tarihleri 2020 AÖF online sınavları ne zaman biter?
Anayasa Mahkemesi Af Yasası ve HDP'lilerin vekilliğini görüşecek
Mahkemeden Real Market işçilerine açılan dava red kararı
Giresun LGS taban puanları nitelikli okullar 2020 yüzdelik dilimleri
Şanlıurfa'da yılanların çiftleşme dansı kamerada
Yorumlar