YKS sınavına girecekler dikkat! ÖSYM Başkanı'ndan dikkat çeken iki uyarı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2 gün sürecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 3 oturum şeklinde gerçekleşeceğini hatırlattı.

Aygün, “Birinci oturum 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek olan TYT, 2’nci oturum 28 Haziran Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek olan AYT ve 3’üncü oturum ise Pazar günü saat 15.30’da gerçekleşecek olan YDT sınavı. Sınava girecek adaylara TYT'de 120 soru için 165 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Ayrıca korona virüs ile mücadele kapsamında sınav binaları sınavlardan önce dezenfekte edilecek” dedi.



''En fazla bir yakını gelsin''

Aygün, sınav günü bina önlerinde oluşabilecek yığılmayı engellemek için adayların en fazla bir yakını ile sınava gelmesi çağrısında bulundu. Sınav bahçelerine aday ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağına değinen Aygün, şöyle devam etti: “Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.

Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak

Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecek.”