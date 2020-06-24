Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Komandolar, bölgede yürüttüğü yoğun arama tarama faaliyetleri ile teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara tek tek giriyor.
Teröristlere ait muhtelif doküman ve yaşam malzemelerinin bulundukları sığınaklarla imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- 1 adet sehpa üzerine monteli Doçka silahı,
- 1 adet Bixi ve yedek namlusu,
- 1 adet RPG-7 roketatar ve dürbünü,
- 2 adet AK-47 P.Tf.,
- 1 adet 40 mm bombaatar,
- 4 adet Anti-Tank roketatar mühimmatı,
- 2 adet Anti-Personel roketatar mühimmatı,
- 25 adet bombaatar mühimmatı,
- 18 adet el bombası,