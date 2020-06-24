Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait muhtelif doküman ve yaşam malzemelerinin bulundukları sığınaklarla imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: