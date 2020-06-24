Meteoroloji'den 7 ile dolu ve hortum uyarısı! İstanbul'da sağanak başladı
Meteoroloji, 7 il için hortum ve dolu uyarısı yaparken İstanbul'da da beklenen kuvvetli yağış başladı.
İstanbul’da hayatı felç eden kuvvetli yağmur, bugün de etkisini göstermeye başladı. Büyükçekmece ilçesi’nden giriş yapan sağanak karşısında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul’da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı. Sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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7 ile hortum ve dolu uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için dolu ve hortum uyarısı yapıldı.
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İşte il il ve 5 günlük hava durumu raporu...
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