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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Bakan Varank video paylaşıp duyurdu: SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ardışık delici uçak bombası (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini açıkladı.

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Bakan Varank, yaptığı videolu paylaşımda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini belirtti. 

"Gizli mühimmat projeleri..."

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.

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