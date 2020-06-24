Bakan Varank video paylaşıp duyurdu: SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ardışık delici uçak bombası (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini açıkladı.Abone ol
Bakan Varank, yaptığı videolu paylaşımda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini belirtti.
"Gizli mühimmat projeleri..."
Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!— Mustafa Varank (@varank) June 24, 2020
Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.
HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/Hw548HgDHU