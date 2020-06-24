Aslı Bekiroğlu oyuncularla fena dalga geçti Instagram'dan paylaştı

Geçtiğimiz günlerde hastalığının tekrarladığını duyurarak hayranlarını üzen Aslı Bekiroğlu, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi. Koronavirüs sebebiyle birçok ünlü isim her şey dahi oteller yerine tekne kiraladı.