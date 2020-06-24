Aslı Bekiroğlu oyuncularla fena dalga geçti Instagram'dan paylaştı
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, kendisi gibi oyuncu olan ünlü isimleri fena tiye aldı. Bekiroğlu, paylaşımlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptı.
Geçtiğimiz günlerde hastalığının tekrarladığını duyurarak hayranlarını üzen Aslı Bekiroğlu, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi. Koronavirüs sebebiyle birçok ünlü isim her şey dahi oteller yerine tekne kiraladı.
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Bekiroğlu da yaz tatili boyuncu oldukça uçuk fiyatlara tekne kiralayan ünlü isimlere gönderme yaparak Instagram'dan paylaşım yaptı.
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Balıkesir Gömeç'te bir kayığın içinde çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Aslı Bekiroğlu, paylaşımlarının altına şunları yazdı:
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''Oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun tatil için kiraladığı Öz Titanik isimli teknenin fiyatı dudak uçuklattı!''
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