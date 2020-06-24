Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü 5 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

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Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. Patlamada 2 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün, sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Afrin ilçe merkezinde 20 Haziran'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.