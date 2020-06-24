Selahattin Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e çağrı: İlk defa ricada bulunuyorum

HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hakkında, "İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum" diyerek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulundu.

Abone ol

Edirne Cezaevin'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulundu.

"İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum"

Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bakan Gül'e çağrıda bulundu. Demirtaş şunları söyledi: "Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar. @abdulhamitgul"

Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar. @abdulhamitgul — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 24, 2020

Olayın geçmişi

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın bulunduğu ÇHD üyesi avukatlar gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tahliye edilen avukatlar hakkında tahliye kararından 24 saat geçmeden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.

Hapis cezası verilmişti

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, 18 avukata "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü yöneticiliği" iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası verdi. Avukat Ebru Timtik "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Timtik ve Ünsal adil yargılanma talebiyle önce açlık grevi eylemine başladılar. Ünsal açlık grevinin 63'üncü, Timtik ise 94'üncü gününde eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.