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AK Parti'den İsrail'in çirkin hareketine sert tepki: Türkiye'ye yönelik provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesine sert tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez.

''Saygısızlık saldırı niteliğinde''
İsrail makamlarının TİKA tabelalarını kaldırarak ortaya koyduğu saygısızlık, aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasını koruma iradesine yönelik de bir saldırı niteliğindedir. Tüm dünya insanlık mirasına saygısızlık yapan İsrail hükümetine karşı sesini yükseltmelidir.

“Kültürel değerlere saygı”
Türkiye’nin insanlık adına savunduğu barış değerlerinin temsilcisi TİKA, Orta Asya'dan ve Balkanlar’a, Afrika ve Latin Amerika'dan ve Pasifik Adalarına uzanan geniş coğrafyada “kültürel değerlere saygı” ve “birlikte kalkınma” amacıyla çalışmalarını yürüten bir kuruluşumuzdur.

Derinliği olan proje
TİKA, tüm bu coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır; son derece şeffaf bir yol izleyerek söz konusu ülkelerde tarihi ve kültürel derinliği olan projelerini gerçekleştirmektedir.

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