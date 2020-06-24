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Kredi kartı kullananlar dikkat! Pos cihazlarında yeni dolandırıcılık yöntemi türedi!

Yazılımı değiştirilmiş pos cihazı kullanıp, kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi yakalandı. Zanlıların müşterilere pos cihazında 'bağlantı hatası' yaşandığını söyleyerek yaklaşık 50 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  dün çeşitli iş yerlerinde banka kartı ya da kredi kartlarını yazılımı değiştirilen pos cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda yazılımı değiştirilmiş pos cihazı ve kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Bağlantı hatası' deyip dolandırmışlar'

Zanlıların iş yerlerine gelen müşterilerin ödeme yaptığı sırada kartı önce yazılımı değiştirilmiş pos cihazına okuttukları bu sayede bilgileri kopyaladıkları belirtildi. Daha sonra ise müşterilere 'bağlantı hatası'  ya da 'ödeme hatası yaşandı' diyerek başka bir POS cihazından yapılan alışveriş karşılığında ödemeleri aldıkları ifade edildi. Zanlıların bu yöntemle yaklaşık 50 bin lira dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Denizli emniyeti uyardı 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü konu hakkında yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşları uyardı. Vatandaşların alışveriş yaparken dikkatli olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlar iş yerlerinden banka kartları ile yapmış oldukları alışverişlerde iş yeri yetkilisinin kartınızda ödeme ile ilgili 'bağlantı hatası', 'ödeme hatası' gibi hata kodlu işlem olduğunu belirtmesi durumunda, pos cihazındaki hatayı gözle kontrol etmeleri gerekiyor. Vatandaşların bu hata ile ilgili olarak, zaman geçirmeden süratle bankalarıyla anında irtibata geçerek durumu teyit ettirmeleri önem arz etmektedir" denildi.

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