Şaşırtan iddia! Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara kredi verilmiyor mu?

Bilindiği üzere hükümet koronavirüs salgının ekonomik yaralarını sarmak ve istihdamı korumak için harekete geçmiş kısa çalışma ödeneği denilen uygulama ile milyonlarca çalışanın işini korumasını sağlamıştı. Ardından ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi paketleri kamuoyuna duyurulmuştu. Ekonomiyi canlandıran hamleler vatandaş tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak söz konusu uygun kredi kampanyası ile ilgili dikkat çeken bir iddia atıldı. İddiaya göre, Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara bu kredi verilmiyor.. Ayrıntılara göz atalım...