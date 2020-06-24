Şaşırtan iddia! Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara kredi verilmiyor mu?
Pandemi sürecinde ekonomik dinamikleri canlandırmak için, kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan kredi kampanyası ile ile ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Birçok kalemde düşük faizli kredi imkanı sunan bankaların kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara bu krediyi vermediği öne sürüldü.
Bilindiği üzere hükümet koronavirüs salgının ekonomik yaralarını sarmak ve istihdamı korumak için harekete geçmiş kısa çalışma ödeneği denilen uygulama ile milyonlarca çalışanın işini korumasını sağlamıştı. Ardından ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi paketleri kamuoyuna duyurulmuştu. Ekonomiyi canlandıran hamleler vatandaş tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak söz konusu uygun kredi kampanyası ile ilgili dikkat çeken bir iddia atıldı. İddiaya göre, Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara bu kredi verilmiyor.. Ayrıntılara göz atalım...
Tüketiciyi Koruma Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, kısa çalışma ödeneğinden aylık 30 gün üzerinden faydalanan işçilerin Sosyal Güvenlik Pirimi Hizmet bildiriminde Pirime Esas Kazanç bildirimlerinin sıfır olduğunu ve bu yüzden bankaların kişilerin kazancını sıfır olarak gördüğü için kredi vermediğini söyledi. Koçal, “Bu eşitlik ilkesine aykırıdır” dedi.
Tüketiciyi Koruma Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, kısa çalışma ödeneğinden aylık 30 gün üzerinden faydalanan işçilerin Sosyal Güvenlik Pirimi Hizmet bildiriminde Pirime Esas Kazanç bildirimlerinin sıfır olduğunu ve bu yüzden bankaların kişilerin kazancını sıfır olarak gördüğü için kredi vermediğini söyledi.
Koçal, söz konusu ayrımcılığın eşitlik ilkesine ve kredi tahsis amaçlarına aykırı olduğunu söyledi.