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Medipol Başakşehir için Fernandao iddiası

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı golcü Fernandao, Medipol Başakşehir'in radarına girdi.

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Süper Lig'de daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe forması giyen Fernandao, Medipol Başakşehir'in yolunu tutabilir.

Bir sezon forma giydiği Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden 33 yaşındaki forvet, burada sadece 6 ay kaldı.

Başakşehir'in gelecek planları arasında
2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao bu sezon fazla şans bulamadı. Sudamericana Kupası'nda iki maçta forma giyen Fernandao, Medipol Başakşehir'in gelecek planlamasında yer alan oyunculardan biri.

Forvet hattında 4 isim var
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in forvet hattında şu anda yabancı futbolculardan Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Demba Ba ve Robinho forma giyiyor.

A Spor'un iddiasına göre; İstanbul ekibi yeni sezon için Süper Lig tecrübesi de olan Fernandao'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.

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