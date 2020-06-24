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Gaziantep'te iğne atsan yere düşmez sıcaktan kavrulan kentte çarşı merakı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te vatandaşın çarşı pazar merakı şaşırtacak nitelikte... Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte, kimi sığınacak bir gölge ararken bazıları da serinlemek için çareyi dondurmada buldu.

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Türkiye'nin bazı noktalarında yağışlı hava etkili olurken Gaziantep'te günlerdir artan hava sıcaklıkları 40 dereceleri buldu.

Belirtilene göre Gaziantep en çok ceza yazılan kentlerden

Korona virüs salgını sürecinde en çok ceza yazılan kent olan Gaziantep'te ne 40 dereceleri bulan sıcak hava ne de bulaş riski, vatandaşları çarşı pazardan vazgeçiremedi. Sıcak havayı ve salgını umursamayan Gaziantepliler, Gaziler Caddesi ve çevresinde yoğunluğa neden oldu. Yoğunluğun had safhada olduğu caddelerde özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkat çekerken, bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.

Özellikle şehir merkezindeki termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşların çoğu sıcak hava nedeniyle sığınacak gölge aradı.

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