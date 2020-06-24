Sivas'ta bacağındaki keneyi kopardı yoğun bakımlık oldu

"Hiç halim kalmadı yürümeye"

Bacağında oluşan ağrının üzerine keneyi fark ettiğini ve kopardığını belirten Selvinaz Özdemir, tedavi sürecini hatırlamak bile istemediğini ifade ederek “İnek sağıyordum, bacağım yanmaya başladı. Elimi sürdüğümde kene olduğunu fark ettim, kopardım attım. Daha önceleri de tuttuğu için umursamadım, halsizleşip istifra etmeye başlayınca doktora gittim. Hiç halim kalmadı yürümeye, gittim enfeksiyon dediler. Daha sonra doktorlar kene ısırması olduğunu söylediler. Ben doktorları kene ısırdığını söylememiştim. Doğru söyle dedi, kene ısırmıştı ondan olabilir dedim. Baktılar kene ısırığı olduğu ortaya çıktı. Yoğun bakıma düştüm, 7-8 gün yattım. Aileme umut yok diye söylemişler. 8. Gün uyandım, çok şükür iyim, ailemin yanındayım."dedi.