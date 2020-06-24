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Hatay'da bu fotoğrafın perde arkası çok farklı

İhlas Haber Ajansı

HATAY'da kendine engelli süsü verip duygu sömürüsüyle dilenen 'Adam', yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendine engelli süsü veren ve duygu sömürüsü yapan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Zabıtaları görünce bastona gerek kalmadı...

Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde kendine engelli süsü vererek dilenen şahıs suçüstü yakalandı. Duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1. Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve emniyet müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından şahıs, gerekli cezai işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

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