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Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Anadolu Ajansı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde; ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

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