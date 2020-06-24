Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde; ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.