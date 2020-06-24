Çin Patent Kurumundan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) otomobillerinin tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından tescillendi.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliğinden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.