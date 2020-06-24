Kırklareli'nde Başhekim kadın doktora muayene odasında tecavüz etti

KIRKLARELİ’nde bir hastanenin başhekimi, kadın doktoru kendi odasında ilaç ve alkolle bayıltarak tecavüz etti.

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Olay 30 Mayıs’ta gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede bir süredir başhekim olarak görev yapan A.Ç., aynı hastanedeki meslektaşı kadın doktoru tecavüz ettiği iddia edildi.

İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, doktor A.Ç’yi savcılık kararıyla tutukladı. Doktor geçtiğimiz günlerde cezaevine girerken dehşet verici olayın ayrıntıları kadın doktorun emniyetteki ifadelerine ortaya çıktı.

“Ben odamdayım, şarap ve viski var”

Olayın ardından psikoloğu ile birlikte polise giden kadının ifadesinde, olayın meydana geldiği hastanede nöbetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Birkaç gün önce sevgilisinden ayrıldığı için o gün, doktor A.Ç’nin kendisine rahatlatması için alprozam etkili, güçlü bir ilaç verdiğini kaydeden kadın doktorun, “Aynı gün saat 20.00 gibi yine hastanenin acil servisinde çalıştığım esnada yanıma gelerek bu ilaçtan bir adet daha verdi. Ben yine ilacı kullandım. Aynı gün tam olarak hatırlamadığım bir saatte whatsapptan bana ‘Ben odamdayım. Şarap ve viski var’ şeklinde mesaj attı. Ben kendisine cevap vermedim. Mesajdan 30-40 dakika sonra yanıma gelerek ‘Odama gel’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Masa üzerinde kadehler içinde alkol vardı”

Kadın doktor ifadesinin devamında, A.Ç’nin ısrarları üzerine odasına gittiğini ve odadaki masada çok sayıda alkollü içecek olduğunu söyledi. İlaç içtiği için alkol almak istemediğini belirten kadın doktorun, “Odaya girdiğimde masa üzerinde kadehler içinde alkol vardı. Ben ilaçların etkisinde olduğumu ve alkol alırsam toksik tepkime oluşturacağını düşündüğümden bunu reddettim. Bu esnada bana gün içinde 3’üncü ilacı da vermişti. Bu sırada bir şişe şarap açtı. İçmem konusunda hızlanmamı, şarabın çok iyi olduğunu benim de içmemi söyledi. Ben de bir kadehin çeyreği kadar şarap içtim” dediği öğrenildi.

“Direnmeye çalıştım ama”

Alkol aldıktan sonra ilacın da etkisiyle fenalaşan kadın doktorun “Halihazırda ilaçların etkisi altında olduğumdan kendi irademle mantıklı karar veremiyordum. Israr etmesi üzerine ortama ayak uydurmak için alkol almasına eşlik ettim. Ben kendimi kötü hissetmeye başladım “dediği öğrendildi. A.Ç’nin kendisini sedyeye yatırdığını ve odanın ışıklarıyla kapısını kapatıp, kapıyı kilitlediğini söyleyen talihsiz kadın A.Ç’nin üzerini soyup kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyledi. Mağdur kadın, “Direnmeye çalıştım ama çok halsizdim. Bu yüzden yardım istemek için çığlık dahi atamadım. Kalkıp kaçamadım. Ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Yaşadığı dehşet verici olayın ardından ikamet ettiği şehir olan Edirne’de hemen psikoloğuna gittiğini ve ardından durumu yargıya taşımaya karar verdiğini söylediği öğrenilen kadın doktorun, polise şikayetçi olduğu öğrenildi.

Doktor tutuklandı

Kadın doktorun şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen soruşturma doğrultusunda başhekim A.Ç. savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.