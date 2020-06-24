Survivor'da SMS sonuçlarıyla Evrim elendi sosyal medya sallandı
Survivor yarışmasında eleme potasına düş Sercan, Nisa ve Evrim düşmüştü. SMS sıralaması sonuçlarına göre bu hafta Evrim elendi. Evrim'in vedası twitterda tt listesine girdi.
Finale doğru geri sayıma geçen Survivor’da bu haftaki eleme konseyiyle yarışmanın izleyicilerini ekran başına kilitledi. TV8 ekranlarında yaklaşık 4 ay önce yeni sezona başlayan yarışmayı bu sene kimin kazanacağı merak konusu oldu. Dün gece ise final yolculuğu öncesinde en flaş elemelerden biri gerçekleşti.
Survivor adasında bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda Sercan, Evrim ve Nisa eleme potasına gönderilmişti. Son haftaya kadar gelen her 3 yarışmacı da SMS sıralamasında hep iyi yerlerdeydi.
Adaya veda eden isim belli oldu
Survivor’da elenen kim oldu sorusu binlerce izleyici tarafından merak edilirken yarışmanın 23 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde yeniden konsey toplandı. Eleme potasında mücadele eden isimler Sercan, Nisa ve Evrim büyük bir heyecan yaşadı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı SMS sıralamasına göre adaya veda eden isim Evrim oldu.
Evrim'in adadan elenen isim olması sosyal medyanın gündemine oturdu. Survivor takipçilerinin bir çoğu Evrim'in elenmesine memnun oldu. Adada çenesi ile öne çıkan Evrim, bir çok isimle de takışmıştı.