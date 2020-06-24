Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 11 Temmuz'da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi'nde siber vatan konusunda yapılan çalışmalar ve dijital gelecek hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, 11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Botan Köprüsü'nün açılacağını duyurdu.

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Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, "(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz." dedi.



Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık. Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.

Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız

11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız. (Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.